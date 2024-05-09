42歲女星范冰冰2018年捲入陰陽合約風波重創事業，她受罰約40億台幣後，在大陸演藝圈的聲勢仍不如以往，她則順勢決定轉換跑道改到韓國拍電影。今(9日)港媒報導，范冰冰近期已低調搬離北京，移居香港改當新香港人，還打入當地貴婦圈與謝玲玲、劉鑾雄的妻子甘比（陳凱韻）等人聚會。

范冰冰過去被封為一線女星，未料2018年遭崔永元舉報逃稅，她神隱約3個月後，才首發聲明認錯，並表示會繳清40億台幣罰款。據《香港01》報導，范冰冰遭大陸娛樂圈封殺多年，近期將重心移往海外，頻頻現身香港，知情人透露，其實范冰冰已經移居香港並住進半山豪宅。

范冰冰和甘比、謝玲玲、田小娟都有好交情。（圖／翻攝自小紅書、翻攝自 IG）

關於范冰冰到香港定居的傳聞其來有自，從去年起她就常曬人在香港的照片，除夕夜也是跟父母在維多利亞海港的遊艇上過節，她也打入當地貴婦名媛交友圈，曾曬出與甘比的合影，形容對方是「我的香港閨密」並表示：「女孩子之間總有太多聊不完的話題，吃吃喝喝，無憂無慮，真好！每一次見面都那麼開心，等你來呀！」

除了年齡相仿的貴婦外，甘比更與有天才童星之稱的林建岳前妻謝玲玲是忘年之交，上月又到呂良偉富商老婆田小娟的豪宅作客，可見和大家都相處融洽。而近日，范冰冰舊愛李晨傳出和Angelababy「多年好友變情人」，范冰冰隨後就曬出擺在家裡的心型石頭，而這顆石頭過去是她和李晨的定情物，引發外界質疑兩人是否復合，但當事人未做回應。