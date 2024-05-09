道瓊指數連漲第6天，並為5周以來首度收在39000點之上，台股近日漲多面臨震盪，指數早盤約下跌近30點，約來到20661.26點。
台積電ADR上漲2.49美元或1.76%，收143.60美元。台股現貨方面，台積電早盤下殺4元至798元。鴻海小漲0.5元至170元，聯電在平盤附近震盪。
台股昨（8日）收20700.51點，上漲46.98點或0.23%，總成交值4262.59億元。三大法人合計買超48.19億元，其中外資買23.88億元，投信、自營商分別買26.78億元和賣超2.45億元。
美股道瓊上漲172.13點或0.44%，收39,056.39點。S&P500下跌0.03點或0.00%，收5,187.67點。NASDAQ下跌29.80點或0.18%，收16,302.76點。費城半導體上漲5.50點或0.12%，收4,790.38點。
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