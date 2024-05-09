Google播客App（Google Podcast）全球下載逾5億人次，但官方將停止服務，台灣地區於6月23日起停止支援，用戶將無法藉由App收聽訂閱的節目，提醒儘早將訂閱內容移轉至YouTube Music。

Google去年預告Google播客會在今年終止服務，美國地區已於今年4月2日停用，台灣也會在6月23日停止服務，屆時無法藉由App收聽節目，但播客的節目將併入YouTube Music，建議用戶儘早轉移訂閱內容，以便轉換平台。

Google也教移轉方式，用戶可在播客App中按畫面頂端的「匯出訂閱項目」，點擊「匯出至YouTube Music」後再按「匯出」，接著在YouTube Music應用程式中點選轉移，閱讀揭露聲明後點「繼續」即可。

Google說，訂閱的項目需要幾分鐘才能轉移完畢，完成後YouTube Music主畫面會顯示確認訊息，可到「前往媒體庫」查看訂閱的項目。