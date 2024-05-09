女子小萱與男子阿國（均化名）婚後育有2名子女，阿國在結婚前就遠赴印尼工作迄今，不料，小萱卻發現，阿國於2023年7月前某日，在印尼與印尼籍女子歡歡（化名）同居，2人還拍攝婚紗照，小萱為此感到十分痛苦，憤而提告求償精神慰撫金100萬元。

法院審理，阿國辯稱，他的手機遭人盜用，並否認有與印尼籍女子歡歡同居生活，雖然有與歡歡拍攝婚紗照，但是雜誌社5年前安排拍攝的，他與照片中的女子並無關係。

小萱拿出LINE對話當證據，阿國的LINE先傳送他與女子的婚紗照，並稱：「我是陳XX的妻子。我結婚了」、「對不起，用這種殘忍的方式告訴你我有外遇了，我不能再欺騙你，我們的感情已經回不去了。我們離婚吧！」

小萱：「XX，你怎麼了嗎？不管發生什麼事，你需要我，我都在，有事我們一起面對。沒有什麼困難是夫妻不能共同解決的。我不相信你說要離婚，我不相信。」

阿國的LINE回：「你對我還有什麼希望？我不再愛你了，請你理解」、「我會。繼續和你離婚」…「不要緊。但當我再嫁給另一個女人時。希望您能接受所有這些。」

小萱：「妳就繼續用他手機傳訊息給我吧！除了這些其他的妳什麼都做不了。沒有我同意妳永遠只能當小三。記住，你是小三。他的太太永遠只會是我。」阿國的LINE回：「我不在乎這個。你的丈夫是我的。我將無法放開我的丈夫。因為你沒想到。更多，因為這是不可能的。」

法官審酌，雙方之身分、地位、經濟能力，以及阿國所為對對洗萱婚姻、生活影響之程度等，認小萱請求阿國賠償精神慰撫金，以25萬元為適當。可上訴。