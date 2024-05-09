國民黨台北市議員鍾小平、楊植斗與林杏兒，質疑民眾黨主席柯文哲，在台北市長任內，處理北市萬大第一果菜及漁類批發市場改建案，疑以「減項發包、後續擴充」方式，疑讓威京集團的中華工程得標，逼議會通過49億元追加預算，今天（9日）上午到台北地檢署告發柯文哲、北市前副市長彭振聲圖利罪。

鍾小平指出，「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」是柯文哲任內第四大弊案，當時先採減項發包，以125億元決標給與京華城同集團的中工，質疑柯文哲時期的北市府官商勾結讓威京集團主席沈慶京綁標。

魚果市場改建工程自2020年開工，經過3度流標後，由威京集團旗下的中華工程得標，截至今年4月施工進度34％。

國民黨議員質疑，柯文哲任內多次流標後減項發包，卻採用「後續擴充」方式，先讓中華工程以125億元得標，接著又逼議會通過49億元追加預算蓋完魚果市場，把追加的鍋留給台北市長蔣萬安。

對此，中工曾發表聲明強調，沈慶京非中工董事長，此案公司一切按照台北市招標內容評估後進行投標，絕無不法情事。對於鍾小平不實言論嚴重傷及公司商譽及股東權益，將保留法律追訴權。