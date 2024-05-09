定穎8日召開法說會，定穎第1季合併營收為41.71億元，年增13.2%，營業毛利為9.46億元，年增29.34%，合併毛利率為22.67%，年增2.83個百分點，營業淨利為3.92億元，年增73.9%，營業淨利率為9.41%，年增3.28個百分點，稅後盈餘為2.83億元，年增1.96倍，每股盈餘為1.02元。

定穎4月合併營收為14.4億元，年增18.97%，累計前4月合併營收為56.14億元，年增14.68%，定穎表示，第2季目前接單狀況比第1季好，高階HDI產品的需求仍然保持成長動能，因此HDI滿載，整體稼動率90~95%，也比第1季稼動率90%高，但實際的營收還是要看客戶的拉貨狀況，獲利也樂觀看待。

定穎預估，在第3季HDI產能將進一步提升，有助於滿足市場需求，促進營收增長。

在獲利方面，定穎表示，2024年以汽車板、網路通訊及服務器產品為成長動能，這些產品多為高階HDI的設計，因此我們對獲利維持正向的看法，整體而言，2024年合併營收預估維持成長，毛利率也是正向看待，客戶高階產品的需求持續增加中。

定穎亦認為泰國廠是公司下一個成長躍升的契機，定穎表示，因為沒有舊有生產基地的負擔，得以積極投資於最先進的自動化和智能化的生產設備，建立最高效的製程能力，泰國廠專注於高階多層板及HDI技術，包括高頻和高速材料的應用。產品將應用於伺服器、網路通訊、儲存裝置和汽車等多個領域，目前全方位投入，致力於將伺服器產品打造成為公司除車用以外，在2024~2026年間的另一個成長引擎。

定穎表示，在泰國廠一期的產能規劃中，50%的產能將用於伺服器及網通產品的生產。預計今年第三季進行試產，第四季啟動量產，產能將逐步提升。