張榮興被爆出與芳明館角頭黃清源進行餐敘。(民眾提供)

520就職前夕人事角力？台北市警局長張榮興去年與北市多名警政高層，曾在北市中山區「上品魚翅」進行晚宴，席間更有「芳明館」角頭黃清源，遭外界質疑堂堂首都警察局長，是否也違反規定與黑道飲宴？對此，張榮興親上火線表示，當天是因受議員邀請參加議會警政民政公務餐會，席間偶遇青山宮主委。巧合的是，黃清源因涉及多起槍砲案件，6日已遭北市刑大於桃機拘提到案。

據了解，黃清源前因涉及槍砲案，經北市警局刑事警察大隊於今年5月6日於桃園機場執行拘提到案，並執行10處場所搜索，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

針對媒體爆料北市警局局長張榮興與角頭密會一事，北市警局回應，局長張榮興於去年5月26日，受台北市議員陳政忠邀請，參加警政及民政部門公務餐會，事前並不知悉黃清源會出席餐會，於餐會中偶遇黃清源及其夫人，過程中市議員主動協調民政部門主辦青山王祭相關活動，並要求宮廟團體應配合警方安全維護措施，避免暴力事件發生。

北市警局指出，依據內政部警政署112年5月18日函頒「警察人員與特定對象接觸交往規定加強執行計畫」，警察人員出席一般婚喪喜慶，正當社交場所聚會時，巧遇特定對象時，因事前並不知情，自無須申請核准接觸。

北市警局強調，此次巧遇黃姓主委，事後有依規定陳報警政署核備。綜上，局長張榮興是因市議員邀請出席，事前並不知情，是第一次偶遇黃清源，事後除青山王祭勤務外，未再與黃清源接觸交往。

北市警局強調，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不變的決心，亦絕不容許幫派份子藉由宮廟活動發展勢力、危害社會治安。