柬埔寨國防部8日，兩艘中國軍艦在一個具有重要戰略意義的海軍基地停泊了數月之久，不構成中國軍方在柬埔寨的永久部署。

據美國之音引述美聯社報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）上個月報告，去年12月在戈公港雲朗海軍基地（Ream Naval Base）新碼頭停靠的2艘中國海軍巡洋艦幾乎形成了永久部署。這個碼頭是由北京資助擴建的。但柬埔寨國防部8日否認，稱這並不構成中國軍方在柬埔寨的永久部署。

美聯社分析的最新衛星圖像確定，這2艘中國軍艦截至8日仍在雲朗基地，至今已經停泊了5個多月。美國和其他國家長期以來都擔憂，由中國資助在雲朗海軍基地修建的新碼頭，可能作為中國海軍在泰國灣的一個新的前哨，而柬埔寨曾表示這不可能發生。

報導稱，在被問及中國的2艘軍艦在雲朗基地已經停靠5個多月的原因時，柬埔寨國防部發言人春速傑（Chhum Socheat）告訴美聯社說，它們是因為定於這個月晚些時候參加柬中聯合軍事演習，也參與訓練柬埔寨的水手。

春速傑說，「我們一直很明確，柬埔寨不允許任何外國部隊部署在其領土。那不會發生，這一點在我們的憲法裡，我們完全遵守它。」

他還說，這兩艘軍艦也在測試這個新的碼頭，並為柬埔寨進行展示，因為柬埔寨在考慮為自己的海軍購買類似的軍艦，「這2艘軍艦隻為了訓練階段停泊，它們不會永久在那裡。」

圍繞雲朗海軍基地的爭端最初開始於2019年。當時，美國《華爾街日報》報導，美國官員看到的據信是中柬協議的草案，將允許中國使用該基地30年，中方能夠部署軍方人員、儲存武器和停泊軍艦。

該基地臨近有主權爭議的南海。中國宣稱擁有幾乎整個這一戰略海域的主權。從這裡可以很容易地進入連接南海和印度洋的關鍵海上運輸通道馬六甲海峽（Malacca Straits）。

美國對南海沒有任何主權聲索，但是拒絕承認中國對南海的廣泛的主權宣稱。美國還例行地派遣軍機和軍艦在南海進行依據國際法的「自由航行」，以申明南海是國際海域。

柬埔寨時任總理洪森否認中柬雙方有類似協議，並稱柬埔寨的憲法不允許在其領土上設立外國軍事基地，但是歡迎來自所有國家的艦船到訪。柬埔寨國防部發言人春速傑7日晚間在臉書上貼文說，洪森之子、現任總理洪瑪奈今年4月也發表了類似評論。

戰略與國際研究中心在報告中提到，2艘日本驅逐艦今年2月在柬埔寨靠港訪問，但被安排停靠在不同的港口，而柬埔寨自己的艦船則繼續使用該基地南部更舊更小的碼頭。

中國目前在海外只有一個承認的軍事基地，位於貧困但是具有重要的戰略位置的非洲之角國家吉布地。但許多人相信，中國軍方在積極設立一個海外網路。反觀美國，在海外擁有比任何國家都多的軍事基地，包括在亞太地區的軍事設施。

此外，《新聞週刊》援引戰略與國際研究中心亞洲海事透明倡議（AMTI）主任格雷戈里·波林（Gregory Poling）的分析說，中國2艘軍艦5個多月的部署，再加上其他看來是為中國人員興建的居住建築以及授權中國獨自使用的2019年的諒解備忘錄，最有可能的解釋是，中國永久的軍事存在已經開始，外界可能看到中國海軍艦隻換防式地長期部署到雲朗海軍基地。

報導稱，中共領導人習近平一直謀求建立藍水海軍（Blue-water navy），這需要在全球範圍內有一個海軍基地網路支撐，供北京的軍艦停靠。