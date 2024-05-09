美中相爭 越南得利

美國總統拜登設法拉攏越南，以作為戰略盟友，但這周三與他滿心想要工會成員投票的渴望產生衝突，而貿易律師則為商務部是否該將這共產黨國家升級到市場經濟地位爭論不已。

路透9日報導，一旦越南升級到這地位，原本美國設定的進口品懲罰性反傾銷稅將可降低，但由於河內目前的非市場經濟體地位深受國家影響，因此這遭美方鋼鐵製造商、墨西哥灣沿岸捕蝦業者，還有蜂農反對，但卻獲得零售商和其他一些商業團體的支持。

在美國商務部召開的視訊公聽會上，越南與中國日益深化的經濟關係在雙方的爭論中十分顯眼，而這聽證會是7月26日審查和決定的一部分。

代表越南工貿部的世強律師事務所（Steptoe LLP）律師艾默（Eric Emerson）說，越南應該升級為市場經濟地位，因為它符合美國商務部用以判斷，國家是否具有市場驅動型經濟的6項標準，也就是從貨幣可兌換性、勞工權利、投資開放到資源配置等。