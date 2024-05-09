聯邦快遞航空（FedEx）一架波音767（BA.N）在起落架故障的情況下，降落在伊斯坦堡機場，驚險畫面流出，所幸沒有造成人員傷亡，而當局已展開調查。

路透報導，這架飛機從巴黎戴高樂機場起飛，但起落架未能打開，導致機頭直接與地面磨擦，從影片中可見，飛機前部沿著跑道刮擦，火花四濺，並冒出一些煙霧，似乎沒有發生火災。

🚨🇹🇷BOEING CRASH LANDS AT ISTANBUL AIRPORT



The FedEx cargo plane had a fault with its front landing gear, causing it to faceplant as it landed.



There were no casualties except for Boeing’s safety record and share price.pic.twitter.com/GskztZyfKW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 8, 2024

目前尚未得知該飛機起落架故障的原因，機場救援和消防隊在降落前緊急出動，但沒有人員受傷。機場營運商說，跑道暫時停用，不過伊斯坦堡機場的其他跑道仍在正常運作。

A FedEx Airlines Boeing 767 cargo plane landed at Istanbul Airport without the front landing gear—as it failed to deploy—and managed to stay on the runway. pic.twitter.com/xY8lO43lMg — Julia 🇺🇸 (@Jules31415) May 9, 2024

涉事飛機是一架機齡近10年的波音767貨機，這是最常見的貨機之一，對於這次事故，波音將詢問轉給了聯邦快遞，該公司在一份聲明中說，正與調查當局協調，並將「提供可用的更多資訊」。

一旦飛機投入使用，製造商通常不會參與飛機的營運或維護，但波音在737型飛機發生一連串事件後，一直受到媒體和監管機構的嚴格監察。