聯邦快遞航空（FedEx）一架波音767（BA.N）在起落架故障的情況下，降落在伊斯坦堡機場，驚險畫面流出，所幸沒有造成人員傷亡，而當局已展開調查。

路透報導，這架飛機從巴黎戴高樂機場起飛，但起落架未能打開，導致機頭直接與地面磨擦，從影片中可見，飛機前部沿著跑道刮擦，火花四濺，並冒出一些煙霧，似乎沒有發生火災。

目前尚未得知該飛機起落架故障的原因，機場救援和消防隊在降落前緊急出動，但沒有人員受傷。機場營運商說，跑道暫時停用，不過伊斯坦堡機場的其他跑道仍在正常運作。

涉事飛機是一架機齡近10年的波音767貨機，這是最常見的貨機之一，對於這次事故，波音將詢問轉給了聯邦快遞，該公司在一份聲明中說，正與調查當局協調，並將「提供可用的更多資訊」。

一旦飛機投入使用，製造商通常不會參與飛機的營運或維護，但波音在737型飛機發生一連串事件後，一直受到媒體和監管機構的嚴格監察。

文章來源：Probe launched after Boeing cargo plane lands in Istanbul without front landing gear
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