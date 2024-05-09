新光銀行副董事長李紀珠，對李勝彥及其繼承人提起的回復名譽訴訟，士林地方法院日前判李紀珠勝訴，她表示感謝司法體系「再度」伸張正義，她先要感謝「新光公司、新光董事會及新光同仁，對本人的肯定與支持」。她也強調判決書中，法院明確認定李勝彥對她之詆毁內容，不但「與事實不符」，且為「惡意」及「故意」為之。

李紀珠同時也感謝「主管機關金管會以及各級檢調機關，明察秋毫駁斥李勝彥對本人所有的不實指控、還本人清白，證明本人並無李勝彥所指任何不當或不法行為」。李紀珠說，她到職之後，新光金控每年 EPS 排名穩定往前提升 2 至 3 名，至 2020年11 月（ 12 月離職）排名已上升為所有金控公司的第 6 名，新光金的股價亦由本人上任前的 6 元附近，最高點曾上升至 12.7 元。

她說，她任內「新開拓」的保單銷售銀行通路已占新光人壽之銀行銷售通路近 20％，而新光人壽資金成本不斷下降、淨值大幅提升、接軌 IFR17 準備金缺口不斷縮小。此外，新光金每年皆穩定「配息」並依規劃進度「完成增資」，亦成功地向金管會爭取到不動產增值利益得以反映於淨值等，因此，不但新光金控及新光人壽體質持續往正向發展，同時亦使得新光金控及新光人壽「脫離被降低信用評等」的風險。

根據士林地方法院公布的民事判決內容，李勝彥的3名繼承人在繼承李勝彥遺產之範圍內應連帶賠償200萬元，且須在《中國時報》等三大報頭版，刊登勝訴啟事。勝訴啟事內容「李勝彥未經合理查證發表對李紀珠不實之言論、惡意意見等情，經判決，命李勝彥之繼承人應賠償李紀珠200萬元本息。茲為回復李紀珠名譽，特此刊載判決要旨。」