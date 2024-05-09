雖然衛冕軍金塊在西區季後賽次輪處在0比2落後劣勢，但仍無損約基奇的偉大，NBA官方9日宣布約基奇當選例行賽MVP，這也是他4年內3度奪此殊榮，追上傳奇巨星賈霸以及詹姆斯的腳步。

「天勾」賈霸本名阿爾辛多，1970-71賽季首次拿下MVP，此後10年內6度稱霸MVP這個獎項，成為當之無愧的MVP之王。詹姆斯於2008-09賽季至2012-13賽季4度獲得此獎，「大帥」張伯倫是至今唯一能在這個獎項完成3連霸之人。

約基奇本季場均貢獻26.4分、12.4籃板、9助攻，七六人恩比德季中受傷後，MVP幾乎就是約基奇的囊中物，果不其然，約基奇再次力壓群雄，將MVP收入麾下。

然而約基奇拿下此獎後依舊有不同聲音傳出，此人就是「俠客」歐尼爾，他認為雷霆亞歷山大的表現絲毫不比約基奇差，而且亞歷山大對於球隊的貢獻更勝於約基奇，不過，約基奇在禁區的統治能力不是亞歷山大能俾倪的。