8日下午，中國大陸第三艘航母福建艦完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回江南造船廠碼頭。《環球時報》引述軍事專家分析，從官方發佈的圖片和視頻中可以發現，福建艦首次海試有三大亮點：福建艦穩定性良好，動力系統可靠，海試由海軍官兵負責操作表明海軍官兵已具備操縱福建艦的能力。

1日上午，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啓航，赴相關海域開展首次航行試驗。福建艦是中國大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬余噸。自2022年6月下水以來，福建艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成系泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。

8日下午大陸官方發佈消息稱，試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統設備一系列測試，達到了預期效果。大陸軍事專家張軍社8日指出，福建艦首次海試測試的動力系統和電力系統對於航母而言至關重要，是航母機動能力、生存能力及作戰能力的基礎。

大陸官方公佈的圖片和視頻顯示出福建艦的甲板上依舊空無一物。意味這次試驗並沒有涉及到電磁彈射器以及艦載機等更為複雜的試驗項目。（微博中國軍號）

張軍社表示，「航母的動力系統決定了航母能否正常運轉，是航母的『心臟』，也是航母作戰能力的基礎，可以確保航母完成其使命任務。此外，福建艦首次海試還測試了航母電力系統，而電力系統在滿足航母艦載機電磁彈射系統對電力質量和功率水平的要求、維持航母艦載機作戰能力、發揮航母上武器裝備系統效能，以及改善艦員適居性等方面具有重要意義。」

大陸官方公佈的圖片和視頻顯示出福建艦的甲板上依舊空無一物。意味這次試驗並沒有涉及到電磁彈射器以及艦載機等更為複雜的試驗項目。（微博中國軍號）

此外，官方發佈的消息稿中配發了數張福建艦在首航試驗中的圖片，同時發佈了影音。張軍社稱，「福建艦的動力系統還決定了其航行性能和機動能力，從公佈的視頻和圖片來看，首先展示出福建艦航母的穩定性很好，在航行期間非常平穩，說明其各方面設計是合理的。」

其次，配發圖片中最為醒目的一張是福建艦在藍色海面上清晰地畫出一道航跡，白色浪花形成一定弧度；在視頻中這則畫面以慢動作展示，福建艦的轉彎看上去非常絲滑、流暢。對此，張軍社表示，從中可以看出福建艦的機動性能比較好，大幅度轉彎顯示出福建艦的動力系統能夠支撐航母進行高速機動。

「這道弧度體現了福建艦的旋回性能。」大陸一位匿名軍事專家表示，福建艦航母通過進行機動過載訓練，也就是在短時間內進行機動轉彎，來驗證其動力系統是否滿足設計需求。「福建艦的機動轉彎完成地很漂亮，經受住了對艦艇動力系統的考驗，這也表明福建艦動力系統的設計是可靠、安全且符合設計指標的。」

這位專家還稱，該試驗的重要性在於檢驗航母動力系統能否在極端環境下使用，比如，戰時面對來襲目標，水面艦艇需要通過一些超機動的動作來實現規避，但要達到這個目的對於航母這類大型水面艦艇而言是有一定難度的，因此無論是船體設計還是動力系統的強勁度和匹配度都至關重要。

大陸官方公佈的圖片和視頻顯示出福建艦的甲板上依舊空無一物。意味這次試驗並沒有涉及到電磁彈射器以及艦載機等更為複雜的試驗項目。（微博中國軍號）

第三，微博「中國軍號」配發的圖片中展示了福建艦駕駛室的艙內情況，乾淨整潔，一目瞭然，所有的操作系統都是電子系統。上文中的軍事專家認為，這表明福建艦信息化程度很高，高度集成化。張軍社則表示，從圖片中可以看到海軍官兵在駕駛艙內操艦，這表明此次海試由海軍官兵執行，其已經具備了操縱福建艦的能力；同時試驗也有船廠工程技術人員的支持配合，大家通力合作共同完成。

福建艦駕駛室艙內所有的操作系統都是電子系統。軍事專家認為，這表明福建艦信息化程度很高，高度集成化。（微博中國軍號）

值得注意的是，官方公佈的圖片和視頻顯示出福建艦的甲板上依舊空無一物。正如新聞稿中所提，此次福建艦完成了動力、電力等系統設備的試驗，並沒有涉及到電磁彈射器以及艦載機等更為複雜的試驗項目。

大陸官方公佈的圖片和視頻顯示出福建艦的甲板上依舊空無一物。意味這次試驗並沒有涉及到電磁彈射器以及艦載機等更為複雜的試驗項目。（微博中國軍號）

官方消息還稱，下一步，該艦將按既定計劃開展後續試驗工作。對此，張軍社表示，海上航行試驗的主要目的是要發現問題、解決問題，因此福建艦此次海試結束返回船廠後，將針對海試期間發現的問題做進一步完善，同時為下一次海試夯實基礎。