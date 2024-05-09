小米集團首款電動車SU7一上市就引爆狂熱買氣，沒想到，有位車主才剛交車行駛39公里就在高速公路上拋錨，只好向小米官方反應，竟然得到不能換車也無法維修的答案，只能幫他退款，讓該名車主相當無奈，甚至將微博暱稱改為「最衰小米SU7車主。」

綜合陸媒報導，小米跨界造車，因此當SU7大量交車後，車況與SOP才受到檢驗，有車主僅上路39公里就拋錨，螢幕也跳出提醒「驅動系統故障，無法換擋」以及「車輛即將關閉，請安全靠邊停車」等通知。

該名車主聯絡小米官方，希望能進行維修或換車，但兩項提案都遭到婉拒，官方表示，目前正在生產及等待交付的車子都已經被車主指定，且該車的狀況需要進一步分析，目前無法進行維修，在此狀況下只能協助退款。

小米官方也強調，為了確保用戶品質，將進行退車流程，且車主進行退款時產生的任何費用，小米都會全額負擔。話題引起大陸網友們熱烈討論，許多人狠虧小米的品質要加強，「我的天，不如我以前的摩托車」、「可以退，不能換，這什麼夢幻操作與品質。」