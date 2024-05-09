南韓第60屆百想藝術大賞7日落幕，除了關心獎項花落誰家，現場最受矚目的，還有宋仲基和宋慧喬這對前夫妻。兩人離婚5年後首度同場，但當宋慧喬頒獎時，轉播畫面似乎刻意避開台下，自始至終零互動。而宋慧喬昨(8日)首度發文，她曬出典禮當天妝髮定裝照，第一張眼睛睜大表情逗趣、第二、三張則是雙手一攤。

宋慧喬前晚以一襲粉色禮服現身，與在《財閥家的小兒子》扮演「宋仲基爺爺」的李星民共同頒發視帝、視后獎項。雖然相隔5年後再度與前夫同場，但宋慧喬看似沒有太大波動。宋慧喬在IG發文，寫下：「2024.5.7」，並秀出當天美照，網友也紛紛誇：「太漂亮了」、「第一張照片的臉？顆顆顆」、「姐姐妳真漂亮」。

雙宋夫妻當年婚姻只維持了一年八個月，2019年傳出婚變，一開始雙方公司否認，但幾個月後兩人突然承認離婚。宋仲基透過律師開第一槍，表示：「我們希望圓滿結束離婚協議，而不是互相指責誰對誰錯」，宋慧喬公司則說：「因個性不合，雙方無法克服彼此的不同，不得已做出這樣的決定。」如今相隔五年再見面，宋仲基都已經再婚當了爸爸。