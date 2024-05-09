夏天必喝手搖飲，最近許多飲料店都推出新配料「粉角」，一名女網友表示，她一試成主顧，覺得飲料配粉角超讚，很好奇大家最推哪間飲料店的粉角，引起網友討論，不少人大推上宇林，但也有網友表示，粉角太有嚼勁，有一次吃到嘴巴很酸，只能說愛的人會很愛，不喜歡的人就不會喜歡。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，手搖飲料店不斷推陳出新，除了過去常見的珍珠和椰果外，也增加超多種配料，其中一個就是「粉角」，而她最近一試成主顧，想請大家推薦哪間飲料店的粉角最好吃。

貼文引起網友討論，其中最多人推薦的飲料店是「上宇林」，純茶飲搭配粉角或奶茶加粉角都超讚，粉角的口感超Q、很有嚼勁，其他像是八木茶飲、迷客夏、鶴茶樓和永福茶等，也都各有擁護者。

不過也有網友認為，粉角很有嚼勁，平常喝飲料喜歡咀嚼的人，會愛它勝過珍珠，但本身不喜歡太Q口感的人就會不太喜歡。另有網友說，有一次咬粉角咬到嘴巴超酸，感覺咀嚼肌快要爆炸。