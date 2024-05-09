台灣的高房價讓年輕人買不下去，一名26歲妹子近日感嘆，今年底年薪將達到百萬，加上存款就有總資產200萬元，但去看房時卻很無力，覺得怎麼努力工作都跟不上房價。結果貼文PO出，一票網友反而指出，200萬可以買到很多地方的預售屋，認為她只是沒有認真想要買房。

原PO日前在Dcard發文，今年26歲，從學生時代就想買房，畢業後努力工作，總算到今年底年薪可以達到百萬，加上存款就有200萬元，且常聽身邊的有錢人說，房價一定會漲，已經去搶好幾間預售屋，而她去銷售中心看房，代銷也一副「你有錢我也沒得賣」的態度，令她覺得心酸，怎麼努力工作都跟不上房價，更何況還有生活花費，讓她連看房都覺得無力，無奈嘆「現在200萬要去哪買房。」

貼文PO出後引發網友討論，「基本上26歲就在焦慮買房，全世界除了台灣大概找不到第三個了，看看歐美日的年輕人，台灣年輕人真的不用那麼瘋」、「我年薪200萬，32歲還在租小套房，去看屋只能買得起套房」。

但也有人打臉原PO，「說這種話的人就是根本沒有要買，身邊這幾年有買中古屋900多萬的 ，非北部600多萬的、台北老公寓1千萬初頭的人家也是買啊，看自己能力和需求」、「200萬買不起？你住哪裡？200萬貸8成等於可以買1000萬房子，買房本來就是要開槓桿」、「買不起就買遠、買舊啊，台北市中心預售屋加車位4000萬，本來就不是給薪資階級買的」、「真的不要在那邊看一坪超過35萬的地段，然後再叫說買不起房好嗎？」