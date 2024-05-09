藝人沈建宏日前被網紅前女友Bella指控，交往期間不斷偷吃劈腿，「道德淪喪」。眼看事情愈演愈烈，沈建宏8日暴走，發長文反控女方不僅曾經約砲，還做過八大行業。對此，Bella凌晨五點突然改口道歉：「他做錯的事就是劈那麼一次腿」，態度一百八十度大轉變。

用「那位男子」稱呼沈建宏，Bella澄清，「可能讓大家誤會了時間軸～那位男子跟我在一起的時候確實沒有到處約炮或叫外送茶了，那些帳號也都封鎖刪除了。他做錯的事就是劈那麼一次腿而已，我也在此向他道歉，對不起，讓大家誤會那麼深。」對於被沈建宏指控在做八大行業，Bella強調是在開酒吧，「這是我的事業沒辦法，確實喝醉之後比較容易跟男生麻吉勾肩搭背的，這也是我的不對，所以我現在都儘量不要喝醉或是少去店裡了。」

Bella突改口向沈建宏道歉。（圖／Bella Threads）

文中Bella坦承和前男友仍有持續聯繫，不過只是朋友關係，絕對沒有曖昧。至於被指控約砲，Bella強調，女生很容易收到邀約，但她每次都拒絕，絕對沒有約砲一說。她表示沒有慎選朋友才會讓這些異性打擾生活，造成不必要的誤會，未來在感情上會更加警惕替另一半著想，「也辛苦這段時間的男方了，我那麼雙標真的很抱歉。」

不過本來默默挨打的沈建宏，24天後突然暴走反控，甚至能讓對方態度丕變、公開道歉。究竟逆轉關鍵是什麼？根據《鏡周刊》報導，沈建宏表示：「沒有提告，畢竟女方還有做出很多過分的事情，只是不方便交代，我們也算是達成共識，請她道歉，並請她收回不實的指控。」