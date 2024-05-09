台鐵便當與締結友好的「淡路屋」攜手為花蓮震災地區帶來關懷之意，淡路屋於4月13日起在日本販售聯名便當，台鐵公司共襄盛舉併由淡路屋將部分所得及台鐵公司授權金一起透過日本紅十字會捐贈給台灣救災。另淡路屋也捐赠200個陶瓷便當甕及提供包裝紙設計给台鐵，由台北餐旅分處研發和製作聯名便當。「洄味便當」，特賣會將在5月10及11日於台鐵便當台北站2號店限量販售，只要購買洄味便當即可獲得台鐵便當經典帆布袋。

台鐵公司表示，花蓮早期稱為「洄瀾」，相傳先人乘船來到花蓮溪口時，見到溪水入海與海浪衝擊呈迴旋狀，故稱之為洄瀾。附業營運處台北餐旅分處這次特地從心、從味蕾出發，設計這款洄味便當，共同為花蓮打氣。

「洄味便當」採用花蓮富里友善耕作的白米，源自日本人氣品系「ミルキークイーン」，優化培育再升級全新品種，口感Q彈、飯香濃郁，搭配紅藜烹煮而成的「紅藜飯」色香味俱全。

菜色則有酥炸東海岸鬼頭刀，撒上原民香料「馬告」增添風味；來自花蓮農會的紫蘇梅做成的「梅子雞」，花蓮吉安三寶之一的龍鬚菜，灑上七星潭柴魚花；東部特產洛神蜜餞，為這款便當增添獨特風味。

台鐵公司提到，也許人不在花蓮，但心與花蓮同在，台鐵便當誠摯邀請大家一同品味這款洄味便當，感受花蓮在地風味的特色魅力。洄味便當每份399元，購買即送台鐵便當經典帆布袋，5月10日及11日午、晚餐分別11時、16時開賣，每日限量100組，午晚餐各50組，每人限購1組，售完為止。