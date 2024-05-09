新北地檢署調查警員疑涉賭博案件，今（9）日凌晨由黑金專組發動搜索，指揮新北市調處、警政署政風室、新北市警局靖紀小組至海山警分局江翠派出所，帶回陳姓巡佐等6名警員訊問。據了解,，案件起源為去年底海山分局發現陳員疑涉網路賭博，主動報請檢方偵辦。

海山分局長陳保緒表示，本案事先已由新北警掌握狀況報請新北地檢署指揮偵辦中，將依取得相關事證，秉持勿枉勿縱立場，以不掩飾、不庇縱、不護短態度，積極偵辦，展現端正警察風紀決心，以維警譽。

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