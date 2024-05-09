周四香港恆生綜合指數早盤升97點或0.5%，為18411點。國企股(H股)升1.0%。科技指數漲1.2%。

網路科技股漲跌不一，騰訊升0.5%，阿里巴巴跌0.5%，京東漲0.2%。

美國可能禁止中國連網車的進口，汽車股疲弱，小膨跌3.4%，理想跌3.0%。

美國禁止英特爾、高通對中出口晶片。然資訊科技股仍明顯上揚，比亞迪電子升7.2%，聯想漲4.9%，中興通訊升2%，小米漲0.7%。