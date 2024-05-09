育世博執行長蕭世嘉表示，在安全性及耐受性方面，該組別的所有受試者皆未發生與ACE1831相關的嚴重不良事件，也未發生ACE1831相關的細胞激素釋放症候群(cytokine release syndrome, CRS)或急性移植物抗宿主疾病(graftversus host disease,GvHD)。

在療效探索方面，上述3位符合劑量遞增安全性資料審核條件的受試者中，在接受ACE1831的治療後，1位受試者疾病達完全緩解(complete response,CR)、2位疾病穩定(stable disease,SD)。完全緩解的病人已經超過三個月疾病無惡化(no disease progression)。

該臨床試驗是一項多國多中心的研究，旨在評估ACE1831對於患有復發或難治型CD20(免疫細胞上的一個標記，用於診斷和治療與B細胞相關疾病)表現之B細胞瘤成人受試者的安全性及療效。

抗體細胞連結技術(ACC)是衍生自諾貝爾獎得主Carolyn Bertozzi博士發明的生物正交化學；這種技術無須基因編輯，能讓科學家採用活細胞相容性化學來將抗體連結至細胞上，增強免疫細胞對癌細胞的辨識力與毒殺能力，整合了T細胞銜接體與細胞療法。