現代人習慣透過社交軟體傳訊息，一名男子分享和他人聊LINE的習慣，若訊息中出現波浪號「～」，就代表他已不想再和對方交談，開始講場面話，一票網友超有共鳴，並表示波浪號會隨著不爽的情緒增加，但也有人認為波浪號可以緩和語氣，能讓聊天氣氛更輕鬆。

原PO昨（8）日於《Threads》指出，和他人打字聊天，若開始出現波浪號「～」，就代表他已經進入「官腔」模式，開始敷衍對方，講場面話。

文章引發討論，不少網友的心態和原PO一樣，並表示和他人聊天時，若覺得傻眼、不爽就會以波浪號做結尾，也會隨憤怒程度增加波浪號的數量，「很多人愛用啊～」、「選你正解～」、「太懂了吧～」、「你很懂～」、「我也是這樣～～」。

但也有人持反意見，認為在句尾加波浪號看起來比較親切，能緩和語氣，其中一名網友表示，他對公司客戶之間的通訊往來，句尾都會加波浪號，直呼「如果沒有加，感覺很兇。」