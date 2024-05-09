據中新經緯報導，8日，民生銀行宣布，5月7日9時起，該行大額存單6個月及以上期限產品（包括在售的大額存單）停發，僅保留1個月、3個月期限存單產品，額度不限。後續產品上架時間及額度發放計劃待定。

近期，招商銀行等多家銀行也傳出「暫停發售3年期及以上大額存單」的消息。在業內人士看來，存款產品調整的背後，是銀行應對息差下行、對負債成本進行管控的舉措。

長期限大額存單難覓

有網友在社交平台上發文，「下個月有一筆存款就要到期了，最近找了很多銀行，3年期大額存單還要搶，利率還比原來低了。」

報導稱，民生銀行目前在售的大額存單包括1個月和3個月期限，年化利率1.7％，20萬元（人民幣，下同）起存。此外，該行安心存產品正常在售，5年期、3年期、2年期、1年期、6個月、3個月年利率分別為2.65％、2.6％、2.15％、1.95％、1.85％和1.65％。

8日，大陸國有六大行和12家大陸全國性股份制銀行，工商銀行、農業銀行、中國銀行20萬起存、3年期限的大額存單均顯示售罄或額度不足，工商銀行、農業銀行100萬起存、3年期的大額存單顯示有額度，年利率2.35％。

報導稱，在交通銀行和郵儲銀行App上看到，「大額存單」欄均無滿足條件的產品在售。一位交通銀行的客戶經理表示：「現在只有定期存款，三年期5萬起存年利率2.6％。」不過，值得注意的是，銀行對不同客戶展示的產品或不盡相同，具體情況還需諮詢當地銀行網點。例如，有受訪者反映，其郵儲銀行手機App可以看到1年期大額存單產品，50萬元起售，年利率1.85％。

大陸全國性股份制銀行App顯示，除了民生銀行外，招商銀行、中信銀行、華夏銀行、恆豐銀行均顯示無3年期和5年期大額存單在售。招行線上客服人員表示，目前該行大額存單正常發行，其中3年期、5年期產品額度有限，後續會視整體資產負債情況確定未來產品發行計劃。

華夏銀行線上客服稱，該行3年期個人大額存單發售日期5月6日至5月31日，起購金額20萬元，發行利率2.6％。不過，在該行手機App並無顯示，客服人員表示，可能是已經沒有額度了。

此外，浦發銀行、興業銀行App的3年期大額存單，在5月8日上午11時左右均顯示「額度不足」或「已售罄」。

興業銀行線上客服表示，3年期大額存單正常時每日上午10點更新，但比較難搶到。該客服又推薦了另一款定期存款產品，並稱「和大額存單一樣，都是定期存款，3年期年利率一樣是2.6％。只是起購金額不同，這款是50元起購。」

中新經緯查詢的18家銀行中，只有廣發銀行App顯示有5年期大額存單在售，20萬起存，年利率2.65％，但僅限新資金可購買。

銀行打響息差「保衛戰」

報導稱，壓降長期限大額存單，是銀行保衛淨息差的舉措之一。大陸國家金融監督管理總局披露的數據顯示，截至2023年末，中國商業銀行淨息差已經下降至1.69％，首次跌破1.7％關口。

從近日公佈的上市銀行2023年年報看，42家上市銀行中，有17家銀行淨息差低於1.69％的行業均值，佔比達四成。其中，截至2023年末，交通銀行和廈門銀行的淨息差均為1.28％，分別較上年末下降20個基點和25個基點。

對於淨息差下降的原因，招聯首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼對中新經緯分析稱，主要是銀行加大向實體經濟減費讓利力度，貸款市場報價利率(LPR)多次下降。2024年，在推動社會綜合融資成本穩中有降的情況下，銀行淨息差可能還會下降。

「在這種情況下，下調存款利率、壓降負債成本成為商業銀行的共同選擇。但不同的銀行由於市場競爭、客戶定位、負債結構等因素有所不同，調整存款利率的節奏、幅度各有不同。部分銀行調整大額存單、定期存款、協定存款等產品發行計劃(包括壓縮發行規模、暫停部分產品等)，以及下架智能通知存款產品，主要是為了降低存款利率，壓降負債成本。」董希淼說。

為緩解息差下行壓力，多家銀行高管在2023年業績發佈會上透露，將壓降高成本存款、控制負債成本。

中國銀行副行長張毅提到，2024年，中國銀行將加大對高成本存款的壓降力度，包括協議存款、結構性存款以及3年期以上的大額存單。

建設銀行首席財務官生柳榮稱，為了控制負債成本，建行今年加大了對一級分行的考核，對3年期以上的高息存款加強控制，另一方面，將繼續控製成本較高的同業負債。

光大銀行行長王志恆透露，要優化存款結構，強化成本管控，對大額存單、結構性存款等價格敏感性產品，提升精細化管理水平，降低存款成本，實現存款業務的高質量發展。

「總體而言，2024年商業銀行仍將繼續下調存款利率，以進一步壓降資金成本，減緩息差縮窄的壓力。除了下調存款利率之外，商業銀行還應減少對存款的利息補貼以及利息之外的費用，進一步壓降存款的隱性成本。」董希淼說。

對於投資者而言，董希淼建議，在各類資管產品收益率以及存款利率持續下降的情況下，投資者應盡快調整好投資心態，降低對投資收益的預期。總體而言，投資者應平衡好風險和收益的關係，來綜合進行資產配置。如果希望獲得較高收益，那麼應承擔更高的風險；如果不希望承擔較高的風險，那麼應該接受較低的收益。投資者如果追求穩健收益，可以在存款之外，適當配置現金管理類理財產品、貨幣基金以及儲蓄國債等產品。