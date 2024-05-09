睡覺最怕蚊子在耳邊飛來飛去，有網友半夜被蚊子嗡嗡聲吵醒，起床開燈要打蚊子卻找不到，對此專家表示，蚊子藉由嗅覺來鎖定目標，如果耳朵、耳屎味道較重容易吸引蚊子；另外睡覺時頭部二氧化碳濃度較高，也會引來蚊子。開燈瞬間的光亮會讓蚊子暫停動作、停留在周遭牆壁，如果沒看到蚊子，可以往較暗的地方或物品上找，牠們習慣躲在深色物體的表面。

一名網友曾在批踢踢發文表示，之前半夜2點多被蚊子吵醒，身體被叮得一堆包，起床開燈卻不見蚊子蹤影，關燈後又跑來耳邊飛來飛去，他氣炸問「開燈後蚊子都躲去哪裡啊？」

根據《Hello醫師》指出，蚊子藉由嗅覺來鎖定叮咬的目標，若耳朵的耳垢較多、氣味較強烈，就容易吸引蚊子；另外蚊子也會透過二氧化碳的濃度來尋找目標，頭部是人體排出最多二氧化碳的地方，睡覺時身體處於靜止狀態，不會擾動四周空氣，頭部二氧化碳的濃度就會比平常更高。

至於為何開燈就找不到蚊子？報導指出，開燈瞬間的光亮會讓蚊子暫時停止動作，停在周遭的牆壁上；若沒有發現蚊子，可以往比較暗的地方或物品上找，蚊子習慣躲在陰影或深色物體的表面。