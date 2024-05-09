高雄市林園區北汕路一間民宅於9日凌晨約2點發生火警，消防趕到場緊急撲滅，所幸為一樓燃燒雜物，火勢撲滅，無人受傷；未料，清晨7點24分又再次發生火警，消防人員又再次趕抵，經入內搜尋後，發現一具焦屍，確認死者為44歲的黃姓男子。
林園區北汕路242巷於7日凌晨2時26分發生火警，消防隊到場救出2名住戶，其中47歲黃姓男子嗆傷送醫救治，詳細起火原因交由消防隊火場鑑定。經初步詢問44歲黃男，為抽菸的菸蒂不慎引起火災。
未料，上午7時25分再次接獲通報火警，火勢於8時8分撲滅後，在內發現44歲的黃姓男子已無呼吸心跳，詳細情形仍待火場調查，全案依規定報請檢察官相驗。
據悉，兄弟同住，還有一個姊姊，44歲黃姓死者原本從事拖板車工作，黃姓兄弟檔叔叔表示，雙親過世後，疑似有金錢壓力，深夜2點多火警後還有前來關心，當時還有碰到黃姓男子，他還回覆：「叔叔沒什麼」，過沒多久又發生火警。
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