●安謀（Arm Holdings PLC）在美掛牌股票周三盤後重挫9%，報96.53美元。在稍早前的一般交易時段，安謀收跌1.60%。該英國晶片設計大廠上季業績表現亮眼，但全年營收展望令投資人失望。其第四財季（截至2024年3月）營收年增47%，為9.28億美元，優於市場預估的8.756億美元。經調整後的Non-GAAP每股盈餘為0.36美元，較前一年同期的每股盈餘0.02美元大幅成長。2024財年全年營收為32.33億美元、經調整後的Non-GAAP每股盈餘為1.27美元。

安謀預估2025財年第一季（2024年4～6月）營收介於8.75億～9.25億美元、Non-GAAP每股盈餘介於0.32～0.36美元，均優於分析師預估的營收8.66億美元、每股盈餘0.31美元。安謀預估全年營收介於38億～41億美元、Non-GAAP每股盈餘介於1.45～1.65美元，均不及分析師預估的營收介於39.9億～40億美元、Non-GAAP每股盈餘1.54美元。

受惠於AI題材，安謀股價大漲，目前本益比已經逼近70倍，遠超出AI晶片王輝達的35倍，這也使投資人更加居高思危。分析指出，投資人寄望安謀將受益於這波AI狂潮，這也是其股價自去年IPO以來翻倍漲的主要原因。周三安謀盤後重挫主要因為投資人原本預期安謀的展望會比市場預期更加強勁，但結果卻令人失望。

●優步上季意外虧損且展望悲觀，股價下挫5.7%，給標普500指數帶來壓力。

●特斯拉下跌1.7%，路透社報導，美國檢方正在調查該公司是否涉及證券詐欺，在其電動車的自動駕駛能力方面誤導投資人和消費者。

●Tripadvisor崩跌28.7%，創下上市以來最大單日跌幅。該線上旅行社上季意外虧損，並排除在此時打包出售的可能性。

●優步的競爭對手Lyft勁揚7.1%，其本季總訂單額與核心獲利預預測均優於市場預期。

●Shopify上季營收獲利優於華爾街預期，但本季展望悲觀，股價重挫18.6%。

●電動車製造商Rivian第一季虧損超出市場預期，周三股價一度重挫近10%，但終場小漲0.2%。