燦坤也提到，3C用品的AI運用已是各家廠牌追求的一致目標，燦坤從今年起亦陸續推出各式AI手機/筆電小學堂，提供消費者友善的體驗氛圍，近距離感受AI連結生活應用的魅力。
蘋果春季發表會同慶，燦坤即日起至5月12日迎來Apple迎新送舊獨家促銷活動，活動期間只要拿任一Apple舊機至燦坤門市估價，即可享有主機限定優惠。
果粉睽違一年多的iPad新品終於在今年Apple春季發表會正式亮相，Pro系列升級全新M4晶片可高效運行AI應用，更首度換上OLED螢幕，超薄機身再搭配Apple Pencil Pro與巧控鍵盤，將平板使用情境延展至進階創作、高階運算，打造成為一台媲美筆電級的平板裝置。燦坤表示，隨著New iPad即將上市消息釋出，從顧客詢問度來看可見相較以往熱絡，將有望帶動iPad買氣，為這一季平板銷售帶來雙位數成長動能。
燦坤也提到，3C用品的AI運用已是各家廠牌追求的一致目標，燦坤從今年起亦陸續推出各式AI手機/筆電小學堂，提供消費者友善的體驗氛圍，近距離感受AI連結生活應用的魅力。
蘋果春季發表會同慶，燦坤即日起至5月12日迎來Apple迎新送舊獨家促銷活動，活動期間只要拿任一Apple舊機至燦坤門市估價，即可享有主機限定優惠。
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