燦坤也提到，3C用品的AI運用已是各家廠牌追求的一致目標，燦坤從今年起亦陸續推出各式AI手機/筆電小學堂，提供消費者友善的體驗氛圍，近距離感受AI連結生活應用的魅力。

蘋果春季發表會同慶，燦坤即日起至5月12日迎來Apple迎新送舊獨家促銷活動，活動期間只要拿任一Apple舊機至燦坤門市估價，即可享有主機限定優惠。

《基金》下半年AI應用擴增 抓緊半導體ETF卡位先贏
《電零組》川湖AI伺服器帶動Q2拚季增 下半年及未來3年展望樂觀
《國際產業》AI狂潮點燃 亞太資料中心併購交易佔逾半數
#燦坤 #AI #平板 #iPad #Apple
透過【Google新聞追蹤中時新聞網