燦坤也提到，3C用品的AI運用已是各家廠牌追求的一致目標，燦坤從今年起亦陸續推出各式AI手機/筆電小學堂，提供消費者友善的體驗氛圍，近距離感受AI連結生活應用的魅力。

蘋果春季發表會同慶，燦坤即日起至5月12日迎來Apple迎新送舊獨家促銷活動，活動期間只要拿任一Apple舊機至燦坤門市估價，即可享有主機限定優惠。