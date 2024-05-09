每個人身上或多或少都有痣，但要小心有些異常變化恐是癌兆。醫學美容主治醫師吳易儒指出，一旦長痣處出現皮膚變色、瘙癢或灼熱感、痣變化、腫塊或硬塊、溢血或潰爛、持續性疼痛或不適，以及表面結痂或出血等徵兆，務必盡快就醫檢查。她並提到，黑色素瘤在皮膚癌中，屬於惡性程度最高的一種，可迅速擴散到身體其它部位，相當危險。

醫師吳易儒在個人粉專及網站撰文表示，長痣本身不一定意味著皮膚癌，但痣的異常變化有可能是皮膚癌的徵兆。並整理出以下7大皮膚癌常見症狀，以供民眾參考：

1、皮膚變色：若皮膚上的痣或斑點開始顏色變深，或突然冒出紅、藍、黑等不正常的顏色，就值得特別注意，有可能是色素沉積或血管擴張引起。

2、瘙癢或灼熱感：由於癌細胞的生長和組織受損引起的發炎反應，會導致皮膚癌病變區域出現持續的瘙癢或灼熱感。

3、痣變化：健康的痣應呈對稱、有規則形狀且顏色均勻。而皮膚癌可能導致痣變得不尋常，如不對稱、邊緣不規則或顏色不均勻，以及痣大小增加、痣表面出現凹凸不平的變化。可透過美國皮膚醫學會提供的ABCDE原則來檢查痣，分別是Asymmetry（不對稱）、Border（邊界不清）、Color（顏色不均）、Diameter（直徑大於6mm）、Evolving（持續變化）。

4、腫塊或硬塊：由於腫瘤生長而導致病變區域可能形成腫塊或硬塊，此類腫塊通常與皮膚表面其它組織不同，可能感覺到局部硬度或厚度增加。

5、溢血或潰爛：皮膚癌區域可能出現溢血或潰爛的情況，尤其是在痣或斑點的表面，可能是由於腫瘤的血管受損或組織壞死引起。

6、持續性疼痛或不適：神經受損或腫瘤對周圍組織的侵襲，導致皮膚癌區域可能出現持續性的疼痛或不適感。

7、表面結痂或出血：由於腫瘤的表面受損或破壞，使皮膚癌區域的表面可能出現結痂或出血的情況。

談及皮膚癌是否會致命？吳易儒說，很大程度上取決於它是哪一種。像是常見的基底細胞癌和鱗狀細胞癌，通常若發現得早，治療得當，致死率不高。但若是黑色素瘤這種皮膚癌，就比較危險了，因為它比較容易擴散到身體其他部位，治療起來也較為複雜。

至於該怎麼預防皮膚癌？吳易儒提到，最重要的就是要避免太陽曬傷，尤其是中午太陽最強烈的時段盡量不要外出。若有外出需要，也別忘了要穿長袖衣服、配戴帽子和太陽眼鏡，並塗抹高倍數的防曬霜。另外，也要定期檢查自身皮膚是否出現異常，特別是那些經常暴露在太陽下的部位。