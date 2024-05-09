威震集團大哥吳明達因債務糾紛，涉嫌在2022年初買凶狙殺芳明館大哥、也是青山宮現任主委黃清源，檢警查出雙方衝突過程中，芳明館份子疑有回擊，持槍押走威震某位成員問消息，北市刑大6日發動搜查，除在桃園機場逮捕從日本返台的黃清源，另搜索青山宮主委辦公室、原生企業等處所，但現場只查到1個小弟持有的K盤，全案依法送辦後，檢方只問了黃10分鐘，就因沒有明確事證諭令無保請回。

吳明達因千萬債務糾紛，2022年4月時找人持衝鋒槍，掃射芳明館西園路據點「原生企業」，另又花500萬找槍手，想要狙殺芳明館老大黃清源，但梁、張兩名槍手卻臨陣倒戈，主動找到黃清源，並交待吳買凶的過程。

檢警事後逮捕吳明達，但調查過程中，發現芳明館為釐清內情，曾持槍押走威震1名成員，認為芳明館應持有相當火力，6日動員近50名警力，前往青山宮、原生企業等10處同步搜索，並在機場逮捕回台的黃清源及3名下手。

但檢警行動未查獲任何槍枝，僅在辦公室發現1只使用過的拉K盤，其中1名小弟承認持有，另案依毒品罪送辦，黃清源等人被依槍砲、妨害自由等罪送辦，因未有明確事證，檢方諭令他無保請回。