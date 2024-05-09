46歲黃姓女子駕駛自小客車，今天（9日）上午7時22分，行經桃園市新屋區台66線西向15.2公里處，因前方車流阻塞，她緊急煞車並變換至外側車道，導致後方駕駛遊覽車的66歲翁姓男子煞車不及追撞，2車事故波及內側車道另2輛小客車，所幸整起事故僅有黃女受輕微擦挫傷，4車駕駛酒測值均為0，事故發生原因由警方調查釐清。

由於當時因正值上班時間，事故一度導致台66線西向大回堵，警方前往排除，交通已經恢復順暢，同時呼籲民眾應專心駕駛，隨時注意車前狀況避免意外發生。