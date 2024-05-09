台北市政府警察局長張榮興近日遭爆料，去年5月26日晚間和青山宮主委、萬華芳明館角頭黃清源，以及北市民政局長陳永德、無黨籍議員陳政忠等人，相約北市一家隱密性高的魚翅餐廳用餐，此舉動也引發外界討論。對此，國民黨台北市議員游淑慧替張榮興喊冤，表示之前她有接獲爆料，不過深入瞭解後，張應只是回應議員邀約，並陪同民政局長赴宴，「應該還有其他民代也接獲爆料，我們擔心疑似和警政署520人事異動內鬥有關，弄清楚餐會性質後，就沒有插手處理。」

游淑慧表示，針對張榮興與地方角頭於魚翅餐廳用餐一事，她之前就有接獲爆料，當時也立即向警察局索取局長行程。不過根據爆料者提供的照片顯示，即便畫面有些模糊，還是認得出其他出席議員，以及警局的府會聯絡人，且都身著工作背心，看得出應是因公務出席餐會。

游淑慧說，後來也直接電話聯絡張榮興，了解狀況後也是如此，張表示是回應議員邀約，且停留的時間很短暫。游淑慧強調，據她側面了解，有其他民代接到同樣的爆料，但是懷疑與520新總統上任後內閣成員更替、警政署人事異動內鬥有關，因此在弄清楚餐會性質後，就沒有插手處理。