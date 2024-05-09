台北市警局長張榮興遭爆去年與「芳明館」角頭黃清源，在北市中山區「上品魚翅」晚宴，席間還有多名北市名警政高層。對此，張榮興表示，當天是受議員邀約的公務餐會，「巧遇」黃清源。不過巧合的是，黃清源因涉及槍砲案件，3天前在桃機遭北市刑大拘提到案，而警方移送畫面也隨之曝光。

拘提畫面曝光！被爆與張榮興同桌「魚翅宴」艋舺角頭機場遭逮

2022年4月，萬華芳明館旗下某家開發公司，遭人持衝鋒槍掃射，檢警方調查發現，威震集團董座吳明達疑因千萬債務糾紛，與青山宮主委黃清源發生嫌隙，吳涉嫌以500萬代價買凶追殺黃清源，北院依預備殺人將吳判刑1年，吳另因賭博罪判刑10月，合併執行1年8月。

據了解，檢方日前針對該起槍砲案執行偵查蒐證，於5月6日於桃園機場拘提黃清源到案，並動員警力逾50名，同步拘提共犯3人，及至芳明館幫派據點等10處場所執行搜索，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由等罪嫌移送北檢偵辦，黃訊後無保請回。

北市警局表示，將持續貫徹「犯罪零容忍」政策，強力打擊幫派犯罪，持續進行系統性掃黑，對幫派組織、成員涉及各類犯罪，「一波一波掃、一個一個抓」，全力打擊、檢肅不法犯罪，絕不手軟，並持續對幫派營生據點實施掃蕩，斷絕經濟來源。