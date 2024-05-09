外交部日前指控國民黨立委徐巧芯涉嫌洩漏「機密文件」，並且正式提告。外交部長吳釗燮今（9日）表示，「對我來講也是很傷心」，台灣外交處境相當特殊，造成行政部門告立委，對行政立法的關係是很大的衝擊，但為了避免事情擴大，對國家利益造成衝擊。

吳釗燮今接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時提及，外交部定期都會有機密文件送到立法院備查，或是給立委做問政參考，都是密件，如果一旦被公開對國家利益有影響，且跟其他國家約定涉及合作和管道，如果都公開等於對中國方面公開，提供他們打壓我們的各種方式。他坦言，目前看起來沒有影響捷克關係，保持密切聯繫，也跟他們解釋因涉及國內政治。

吳釗燮說明，若徐巧芯對契約內容等有所質疑，可以透過委員會質詢、請外交部相關人員到委員辦公室說明、甚至召開機密會議，都不會讓機密文件流露出去，這些沒有問題，委員都有這樣子做。他指出，事前不知道，看到徐巧芯拿出文件秀給記者看，「已經傻眼」，行政部門跟立法部門之間照說要有適度溝通，如果說真的涉及機密，行政部門應該採取斷然措施，如果這次沒有擋住，是不是未來會造成國家利益受傷。

針對提告立委，吳釗燮指出，「對我來講也是很傷心」，台灣外交處境相當特殊，造成行政部門告立委，對行政立法的關係是很大的衝擊，但為了避免事情擴大，對國家利益造成衝擊，提告徐巧芯的決定是外交部大家討論的結果，也跟府方長官意見交換，也受到支持，這次並非外交部首度告發立委，事實上，2019年藍委強闖外交部、對待同仁有肢體接觸，也有向法院告發傷害罪。