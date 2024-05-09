今年南部第1場大型募集舊鞋救命活動，5月31日至6月2日於安億停車場登場，愛心物資將運至非洲偏鄉，台南市環保局將號召600名市民當志工，此次共計募集1萬雙良好具包覆性鞋子、2萬件春夏舊衣及1萬個大於A4尺寸包包。

此次募集項目包括鞋子、春夏衣物及包包。（環保局提供／曹婷婷台南傳真）

這場活動由台南市政府與舊鞋救命國際基督關懷協會合辦，南市府購買40呎貨櫃並畫上台南意象，募集物資運送至非洲偏鄉地區卸下物資後，承載著市民愛心的貨櫃也將留在當地作公用空間使用。

「舊鞋救命」活動主要募集舊鞋等物資送至非洲肯亞，在網路引起很大回響，台南市政府長年致力資源循環利用，此次號召市民一同響應資源循環送愛到非洲，也歡迎大小朋友報名志工服務，為國際救援共盡一份心力。

環保局提醒，此次募集衣服必須是春夏款，像是薄長袖、薄外套、長短褲及短袖，但過度暴露、過短衣服，因文化因素並不適合，冬天厚重外套也不適合；包包也要裝得下A4尺寸，過小包包也不適合，至於鞋子需求是球鞋、皮鞋、帆布鞋等，至於涼鞋、拖鞋均不行。

環保局呼籲，物資僅開放親送，不收郵寄包裹，請勿過度包裝，為求環保減塑，鞋類及衣物不需使用塑膠袋包裝。

本次活動每日募集時間為上午10點至下午3點，環保局預計，此次募集物品將可減少約27公噸廢棄物產生，同時援助非洲孩童及人民有鞋可穿，免受沙蚤之苦。

南市環保局指出，此次預計募集1萬雙良好且具包覆性的鞋子，物資僅開放親送，不收郵寄包裹。（環保局提供／曹婷婷台南傳真）

環保局長許仁澤表示，即日起招募志工，服務時間分上午場（09：30-13：00）、下午場（12：00-17：00）及全日場（09：30-17：00），12歲以下志工得由家長陪同，主辦單位將協助開立志工時數，即日起至5月30日止開放報名，相關資訊可洽環保局06-2686751分機1623或舊鞋救命國際基督關懷協會02-77415。