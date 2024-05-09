藝人小S搭檔派翠克主持節目《小姐不熙娣》，幽默風格搭配兩人一搭一唱，創下不俗收視率，不過近來傳出派翠克要被撤換，並且改由阿Ken接棒，掀起網友熱議，對此，派翠克昨(8日)發文首度回應此事。

節目《小姐不熙娣》近日曝光花絮，只見小S詢問派翠克：「你知不知道我們節目下一季開始，將換搭配的主持人，你猜是誰？」一度以為小S要休息的派翠克急忙留人：「妳不要休息啦，我們兩個Soulmate（靈魂伴侶）是無法拆解的」，小S則強調Soulmate另有其人，製作單位也隨即後製上疑似阿Ken的照片，讓網友相當震驚，對此，製作人B2強調影片是兩人互開玩笑的內容，接著大讚派翠克表現的很好，絕對不會換掉他。

對於疑似被撤換主持棒引發熱議，派翠克昨(8日)發文回應此事，他表示一早起床就收到許多關心的私訊，澄清內容只是「節目空檔的日常打鬧」，眼見有許多人幫他打氣，派翠克允諾會繼續努力，讓節目越來越好看，接著強調：「姐(小S)很照顧我的」。

小S澄清派翠克並未遭撤換。（圖／patrickliu0721 IG）

貼文曝光後，小S也隨即留言：「沒有要換啦！玩笑話變標題，小姐不熙娣只能是我和柳柏丞」，打破派翠克要遭撤換的傳聞，對此，網友紛紛留言：「我最愛看派派和小S姐一起主持」、「雖然只看過你的節目幾次，但覺得你話都接得很好，該有笑點時都有適時表現，該把光環給其他人時，也會懂得把球抛出去」、「你很有自信的鬧小S時也超好笑」，相當肯定派翠克在節目上的表現。