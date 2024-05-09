有「永遠的軍中情人」、「亞洲歌姬」封號的歌手鄧麗君，於1995年5月8日因哮喘引發呼吸衰竭在泰國過世，享年42歲。近日她在香港豪宅的私人管家金美首度受訪，分享印象中的鄧麗君真實個性；她回憶鄧麗君過去對她極好，不僅信任她，也會對她掏心掏肺，某次鄧麗君遭人背叛難過時，還曾抱著金美痛哭。

金美近日上主持人汪曼玲的Youtube節目《快拍。曼鏡頭》聊鄧麗君，金美表示除了疫情肆虐那幾年，每年5月初她都會特地飛到鄧麗君在台灣的墓園弔唁她，跟粉絲一起唱歌懷念鄧麗君，金美表示其實內心原本很排斥再談鄧麗君，但被粉絲鼓勵應該要多講，「如果不講，大家不會記得鄧小姐的好」，因此才決定上節目。

鄧麗君被封永遠的軍中情人。（圖／中時資料照）

2024年5月8日 紀念鄧麗君逝世29周年 - 汪曼玲《快拍。曼鏡頭》

鄧麗君當年以溫婉氣質和甜美歌聲紅遍華人地區。(圖／中時資料照)

談到兩人認識主因，金美透露視某次陪妹妹去參加歌迷會活動，當時鄧麗君對粉絲超好，如果工作行程中有空檔，就會安排時間跟粉絲們聚會、飲茶、看電影，進而讓金美和鄧麗君結起緣分，因此當鄧麗君過世時，金美的妹妹曾自責說，如果不是她牽線，金美或許就不會這麼難過。

金美曬出鄧麗君的收藏。（圖／翻攝自汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 Youtube）

金美說，鄧麗君不僅很信任她，也給她很多自信心，平時兩人會聊天，鄧麗君會勸她不要太天真，「有時她（鄧麗君）不開心，她試過哭，試過抱著我哭」，當時鄧麗君真情流露，還苦嘆現在的人都無法相信。某次金美到泰國拿鑰匙給鄧麗君，可能怕金美迷路，鄧麗君竟自己去機場接機，兩人不僅有工作上的情誼，私下也常互相照顧，鄧麗君常常對金美太好，讓金美忍不住抱怨鄧麗君「太細心」，「正常應該是請我去照顧她，倒轉來她照顧你」。

金美透露鄧麗君曾抱著她痛哭。（圖／翻攝自汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 Youtube）

回憶起鄧麗君過世消息傳開那天，金美表示第一時間不認為是真的，因為平時就有很多鄧麗君過世的假消息，直到廣播和電視節目都鋪天蓋地報導，她才發現是真的，金美坦言當時一度想不開，家人還特別跑來陪她，而金美就這樣住在鄧麗君舊家一陣子，直到鄧家人將房子轉手賣出去，她說那陣子一直有人問她「怕不怕？」她回應真的不怕，還打趣說反而很希望可以繼續跟鄧麗君「見面」。

金美回憶鄧麗君待她如家人。（圖／中時資料照）

鄧麗君走了之後，金美坦言仍時常夢到鄧麗君，場景都是在香港那間房子裡，猜測鄧麗君可能真的很喜歡那個家所以捨不得。至於鄧麗君的驟逝，許多人都將罪怪到她當時男友Paul身上，金美說：「我的看法可能是因為鄧小姐自己選擇的，她開心就可以」，當時見到Paul反而覺得他挺可憐，「從泰國一個人回來的時候，都在那裡哭」。金美最後也預告，明年是鄧麗君過世30周年，鄧麗君三哥鄧長富有安排許多計畫，希望鄧麗君的粉絲不要錯過。

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