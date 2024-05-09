近期除了停電重災區桃園巿外，各縣市也都有停電狀況，一名男子表示，早上台北市中正區停電，也看到台電派工程車維修，他將其PO上網後，隨即引發網友熱烈討論，對此台電表示，是電纜故障造成停電，影響金華街及寧波東街交叉一帶，共833戶受影響，已緊急派員搶修。

原PO今（９）日於10時08分於PTT八卦版指出，早上台北中正區停電，他看到台電派工程車維修，民眾詢問停電原因，但台電表示還在確認，讓他崩潰說「台灣是不是沒電可用了？」

文章掀起熱烈討論，網友紛紛留言大酸，「小動物啦」、「愛不夠就停電」、「桃園人：大驚小怪」、「沒有一戶重複停電啦」、「有重複停電嗎？沒重複不要哀哀叫」、「請各位不要慌張，小動物馬上抵達救援。」

台電表示，今日9時28分因電纜故障造成台北市中正區金華街及寧波東街交叉等一帶共833戶停電，獲報後立即搶修，已於10時16分復電811戶，逾97%，剩餘22戶持續搶修中。