李男將贓款2000多萬元藏在吳姓前妻家天花板內。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

台商李彥廷進口蘇丹紅引爆台灣食安風波，連知名美食節目主持人詹姆士當紅自家產品「詹粉」也受害，高雄地檢署9日依食安、詐欺、洗錢防制法起訴李男、李男吳姓前妻等6人，同時聲請沒收李男犯罪所得3994萬元及對6家相關公司科處12億元罰金，另主動通知行政執行分署就被告等人財產同步進行查扣。

47歲台商李彥廷大賺黑心錢，以妻子吳克敏（已離婚）、大姨子吳正言等親友掛名為負責人，成立津棧、佳廣等11家公司，另在大陸成立與台灣公司同名的「龍海同記食品」向農村收購製作辣椒粉原料並經初步加工，出售給自家台灣公司二次混料加工，再出貨給下游廠商。

為規避不法，李男大費周章成立11家公司，2018年旗下公司曾在邊境抽檢被發現進口的辣椒粉類產品含有蘇丹紅色素，但為持續向大陸龍海同記食品進貨，不僅「洗產地」將出口商變更為香港某公司，還記錄各公司被抽檢比例，統計哪間公司遭抽檢機率高，就會換另間公司名義進口。

2020年7月，李男向知名美食節目主持人詹姆士開設的公司採購員工佯稱，他家的香麻辣粉絕對是台灣製造，該員工誤信為真，同意李男的公司代為加工生產「詹粉」，詹姆士因此誤信、支付1383萬元。

2021年李男出貨「青辣椒粉」給小磨坊公司，但該公司自行委託檢驗公司，檢出有蘇丹紅色素而退貨。

高雄市衛生局今年3月啟動稽查，李男、吳女事後被羈押，衛生局也對李男經營的11家公司處分停業6個月，罰款438萬元。

檢方表示，李男身兼數家公司實際負責人，相關公司均為國內辣椒粉、冬菜等食品之大宗上游供應商，竟罔顧其應有之社會責任及消費大眾之身體健康，明知其管理之大陸龍海同記公司進口之辣椒粉極可能遭檢出蘇丹色素，除未盡審慎檢驗相關進口產品之責任，貨櫃在邊境檢查遭檢出蘇丹色素而退運後，為圖謀個人不法利益，竟於香港將同批辣椒粉換櫃後，再次以不同製造廠、進口商之名義報關，以規避邊境檢查，甚且於下游廠商自行採樣送檢時換取樣本，除造成下游廠商之損害外，致一般消費大眾亦誤食摻有蘇丹色素之辣椒粉或加入摻有蘇丹色素之辣椒粉之食品，影響國內食品安全甚鉅。

檢方強調，國內民眾多信賴台灣生產之食品，產地係消費者於消費時之重要考量因素之一，竟為圖自己牟利，另將出貨之冬菜產地標示為台灣，或逕以大陸龍海公司生產的香麻辣粉分裝出貨給台灣的公司，再出售給大眾，均致消費者誤認為該產品係台灣製造而購買，嚴重損害市場上之交易安全及秩序，破壞人我間之互信，影響消費者權益甚鉅，並嚴重影響被害公司商譽，建請法院從重量刑。