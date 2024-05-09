獨立總統候選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近年來經歷了一連串健康問題，其中包括他似乎得過一種腦部寄生蟲疾病，引起外界擔憂，質疑他有健康方面的問題，可能不適合選總統，不過他堅定表示，身體已經康復。

綜合外電報導，小羅勃甘迺迪曾在2010年時，經歷了嚴重的記憶喪失和意識模糊，他曾尋求醫生協助，並在某份證詞透露，這可能是由一種寄生蟲引起的，「蟲子進入了我的大腦，並吃了一部分，然後就死了」。大約在同一時期，他還遭受了汞中毒，而這可能會導致神經系統問題，例如，視力喪失、肌肉無力、聽力和言語問題以及記憶喪失等。此外，他幾十年來一直在與心房顫動，也就是一種心律不整的疾病作搏鬥，但他一樣自稱已經復原。

小羅勃甘迺迪競選團隊發言人斯皮爾（Stefanie Spear）回應CNN，他身為環保倡導者，「廣泛前往非洲、南美洲和亞洲」，並表示曾在其中一次旅行中感染了寄生蟲，但這問題在10多年就已解決。競選團隊說，「對這次的選舉來說，質疑甘迺迪先生的健康狀況是一個搞笑的建議。」

It's not a movie, it's real life: A presidential candidate with a worm in his brain. The New York Times reported Robert F. Kennedy Jr. said in a 2012 deposition a doctor told him a worm got into his brain. @drsanjaygupta joins me on @InsidePolitics to explain this phenomenon. pic.twitter.com/v7cpcVljqv — Dana Bash (@DanaBashCNN) May 8, 2024

在報導發表後的首次公開評論中，小羅勃甘迺迪在社群媒體貼文中提出，「再吃5條腦蟲，我仍然可以在辯論中擊敗川普總統和拜登總統，」更開玩笑說，「即使有6條蟲阻礙我，我也對結果也充滿信心。」

在競選過程中，與高齡81歲的總統拜登和77歲的前總統川普相比，70歲小羅勃甘迺迪將自己描繪成既有活力，又年輕的人，可以從事滑雪和舉重等劇烈活動。

I feel confident of the result even with a six-worm handicap. — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 8, 2024

但傳染病專家霍特茲博士（Dr. Peter Hotez）告訴CNN，如果不看掃描結果，很難全面檢視小羅勃甘迺迪的說法，「這是一個不完整的故事」，更進一步指出，大腦中感染豬肉絛蟲（Pork tapeworm）的人更容易癲癇發作，有時需要長期服用抗癲癇藥物，因為當蠕蟲死亡時，它們會形成鈣化物，而這會導致大腦釋放細胞激素（cytokines）的發炎物質，有可能影響到後續的健康狀況。