安克生醫（4188）宣布，為持續布局全球市場，身為超音波影像創新醫材已開發出即時AI智慧分析技術，近期完成軟硬體整合，開發出掌上型超音波(POCUS ,Point-of-care Ultrasound, )，順利與尼泊爾完成簽約並即將出貨。安克生醫也與美國掌上超音波指標大廠EchoNous簽NDA保密協定，進一步洽談合作，共同開拓新的POCUS超音波市場。

安克生醫總經理李伊俐表示，開發的掌上型超音波，今年初首次於全球規模第二大的阿拉伯醫療展（Arab Health）問世，吸引多國企業與醫療專業人士關注，本月更已成功與尼泊爾簽訂協議，另有包括印度、羅馬尼亞等多國廠商也在洽談合作。

全球掌上型超音波（又稱重點式照護超音波、手持超音波）前景看好，市場規模於2022年達到約3億美元，預計以5.71％複合年增長率(CAGR)成長，2030年將突破10億美元。

安克生醫指出，多家國際大廠證實，偏鄉診所的醫師，因為看診與照護的領域橫跨多科別，相當需要人工智慧的幫助即時診斷。看準新市場商機與潛力，安克生醫的甲狀腺超音波即時AI判讀系統「安克甲狀偵®」，進一步擴大產品使用，將即時AI智慧分析進行軟硬體整合，開發掌上型超音波機，賦能基層與非專科醫師。

甲狀腺結節以外，安克生醫也持續研發乳房與肝臟AI，並進行軟硬體的開發整合。

掌上型超音波能幫助醫護人員，在各種場合進行快速、準確的超音波檢查，並透過即時人工智慧引導影像，輔助醫師在跨領域的看診當中，做出更即時與精準的診斷，造福偏鄉、醫療資源較為不足的地區。

李伊俐說，掌上型超音波技術屬於當前業界深獲受關注的發展技術，突破了許多傳統限制，大幅提升便利性，有助於打入更多診所以及遠距醫療市場，市場潛力與商機龐大，透過整合AI與掌超，擴大全球AI超音波市場普及率。