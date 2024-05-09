桃園市1個月內發生35起大規模停電，國民黨痛批桃園各區成了全台「分區停電」示範區，而與閣揆擦身而過的和碩董事長童子賢，近來再倡議核電，引發外界關注520新政府上任後的能源政策動向。國民黨前立委鄭麗文表示，若非缺電，也不需要童子賢、力積電董座黃崇仁等人大聲疾呼挺核，準總統賴清德現在面臨產業界非常大的壓力；且台電稱「桃園沒有一戶被重複停電」，證明是真的缺電，並非過去聲稱只是跳電，台電還說是桃園發展太快才停電，民進黨是瘋了還傻了？

曾是準總統賴清德屬意閣揆人選的和碩董事長童子賢近日表態，支持核二、核三延役，也拋出構想，認核一、核四可剷平設芬蘭新型核電廠，被外界解讀為民進黨能源政策或有轉彎跡象。而力積電董座黃崇仁近期也主張使用核電、支持核二、核三延役，強調台灣若電不夠用將衝擊台積電和AI。工商界對新政府能源政策的態度也引發外界關注。

鄭麗文昨（9）日在政論節目《庶民大頭家》表示，童子賢、黃崇仁跟綠營關係都非常深厚，接連出來談台灣需要核電，當然是重要的政治風向，也代表賴清德面臨來自產業界非常大的壓力。

鄭麗文也直言，台灣若沒缺電，會需要他們大聲疾呼嗎？大家是相信童子賢、黃崇仁，還是相信說台灣沒缺電的經濟部長王美花等人？「綠營側翼要罵的話，就去罵童子賢啊！去罵大金主黃崇仁啊！看看民進黨政治人物敢不敢得罪他們。」

對於台電回應停電事故的說法，從過去都說是小動物害的，改口說是「沒有一戶被重複停電」，鄭麗文直言「不講還好，一講就證明是缺電」，跳電才會是台電稱的輸電系統老舊、人為原因，但是缺電才會輪流停電。她也大酸，台電已經詞窮了，真的很同情台電，要從工程師變成認知作戰高手，每次都要想一個說法粉飾太平，結論就是不能說缺電。

至於桃園4月停電35次，鄭麗文吐槽，是因為國民黨執政要懲罰桃園選民嗎？政府都當作沒看見，如果是綠營執政縣市停電35次，早就開國安會議了吧。而台電稱桃園發展太快才停電，鄭麗文也傻眼說，「桃園發展太快是今年才開始嗎？基礎建設有多甚麼東西嗎？這是甚麼理由！民進黨是瘋了還是傻了」。

針對桃園停電情況，台電桃園區營業處7日表示，4至9月是高風險停電期，近期停電主要受外力和天災影響，佔7成，設備故障僅佔3成，且停電事件中沒有一戶重複停電。電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，難免發生故障停電狀況。而桃園地區饋線多，任何一處線路或設備異常即可能造成停電發生，且桃園工商發展迅速，新建工程多，線路切換量體大，也可能增加供電風險。