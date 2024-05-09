周日母親節變天！天氣風險公司分析師歐宗學表示，要把握今天到周六的好天氣，周日（12日）開始鋒面接近，各地有雷雨或較大雨勢，且周日起到下周六（12～18日）連7天預測有鋒面系統或華南雲雨區持續在台灣附近活動，降雨增多，不定時有雨。

歐宗學在臉書指出，今天台灣附近持續受東北季風影響，雖然強度有逐漸減弱趨勢，但水氣比昨天來得少，各地多雲到晴，東部零星短暫雨，各地山區午後有熱對流雲系發展，帶來局部短暫雷陣雨，尤其南部地區發展可能較旺盛，有機會影響平地區域。氣溫方面，因為東北季風的涼冷空氣明顯降低，北部市區低溫僅20、21度。

歐宗學表示，明天（10日）東北季風減弱，氣溫回升，明天到周六（11日）各地多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨機會，周六高溫回升至30度以上。周日母親節（12日）鋒面接近，各地多雲有局部短暫雨，可能有雷雨發生伴隨局部較大雨勢。下周一（13日）鋒面通過後東北季風增強，天氣仍不穩定，但降雨熱區隨鋒面南下，逐漸轉移到南部地區。下周二（14日）局部地區仍有短暫陣雨。不過下周後續期間持續有華南雲系或是鋒面系統在台灣附近活動，各地降雨機率偏高，會是午後陣雨型態或不定時短暫陣雨，提醒大家留意周日起到下周六（12～18日）降雨有增多趨勢。

氣象署也指出，周日起至下周六（12～18日）連7天因鋒面接近，水氣偏多，各地都是容易有雨的天氣，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。