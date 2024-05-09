●路透社引述消息人士報導，在對先進AI晶片出口祭出管制後，美國政府正考慮研擬新規，以限制中國和俄羅斯使用ChatGPT等由美國企業開發的生成式AI軟體。報導指出，拜登政策可能以AI模型的算力做為門檻，對最先進的AI模型祭出管制措施。

●波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）在麻省理工學院發表演說時表示，她相信目前的貨幣政策組合將使經濟放緩，進而使通膨回到央行設定的2%目標。但她也表示，降低通膨所需的時間可能比之前所預期的更久，跟進其他央行決策官員表明利率仍應維持在當前水準。

●美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國政府可能禁止具無線連網功能的中國車輛進口或對這類車輛祭出限制措施，商務部正在審查取得的公眾意見，將在評估後做出決定。

●美國商務部長雷蒙多在出席國會聽證會時表示，政府限制美國企業投資中國的措施可能在今年底上路。美國總統拜登去年8月簽署行政命令，要求財政部訂立規範，就半導體及微電子、量子運算以及AI技術等三大科技領域，限制美國企業在中國的投資

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少136.2萬桶，超出市場預期的減少106.6萬桶。汽油庫存增加91.5萬桶，市場預期為減少125.5萬桶。餾分油庫存增加56萬桶，市場預期為減少109.8萬桶。上周原油進口量減少35.3萬桶/日。煉廠產能利用率上升1個百分點。

●市場預期聯準會不會急於降息，周三美元漲0.22%，報105.644。美元一度上漲0.64%，報155.68日圓，連漲第三天。英國央行周四料將維持基準利率不變，英鎊一度跌0.34%，報1.2467美元。

●市場等待更多美國經濟發布以判斷聯準會的利率路徑，周三紐約期金收跌0.1%，報每盎司2322.3美元。

●美國原油庫存跌幅小於預期，周二紐約期油收漲0.78%，報每桶78.99美元。倫敦布蘭特期油收漲0.51%，報每桶83.58美元。以色列推進在加薩南部城市拉法的軍事行動，中東情勢仍具不確定性，亦給油價帶來提振。