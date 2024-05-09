行政院提名的國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權日前遭國民黨團封殺，昨NCC副主委翁柏宗直指，「恐造成iPhone 16、17等新機型式認證將無法審查」，引發國民黨立委不滿批評是情緒勒索國人；對此，民進黨立院黨團指出，NCC每年要處理4到6萬件民生業務，國民黨要把政治黑手伸入NCC，呼籲國民黨不要癱瘓NCC，受累受害是全體國民。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這哪是什麼情緒勒索，NCC每年要處理4到6萬件民生相關業務，包含進口手機審驗、電信網路基地台的審驗、消防警用電台審驗等跟電訊網路相關的業務，國民黨這週的程序委員會擋掉人事同意權，想要延宕提名作業。

吳思瑤強調，立法權是行使同意權，國民黨7日程序委員會又再次閹割了立法院的權責，這是國民黨要癱瘓NCC，要用政黨比例來推薦NCC委員，這是違反大法官釋憲，NCC為獨立機關要公正行使職權、要去除政治化，卻要修法走回老路。

吳思瑤說，國民黨提的NCC組織法就是他們的政治意圖，要用政黨提名NCC委員，就是要把政治黑手伸入NCC，所以阻撓提名名單，現任委員不得續任，不得延長任期；換言之，不能有新任委員提名，現任委員又不能延期，就是要讓NCC空轉，每年4到6萬件民生相關業務就無法行使，會被斷網、會被斷訊，呼籲國民黨不要癱瘓NCC，否則受累受害是全體國民。