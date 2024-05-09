夜間時段不時有改裝排氣管的汽、機車呼嘯而過，高分貝噪音讓居民不堪其擾，桃園警分局針對改管猴炸街行為，5月上旬分別於正光路向陽公園、南平路同德國中、力行路桃園分局前廣場等，攜手環保局、監理單位聯合稽查取締，共攔查50輛車檢測噪音，有33輛不合格，均當場開單告發，並要限期複驗。

昨（8日）晚在桃園分局前廣場設立檢測點，一名夏姓駕駛自稱機車排氣管，日前因發生交通事故被撞斷，結果測出噪音為105分貝，超標21分貝，被開罰3000元罰鍰，還要進行複驗。還有騎士在車身寫上「發動就是輸贏，輸贏沒有錯，衝就對了」依樣遭警方攔查。

桃園警分局針對改管猴炸街行為，攜手環保局、監理單位聯合稽查取締。（翻攝畫面）

另名張姓駕駛因為強制責任險已經屆滿逾6個月未再投保，遭監理機關註銷牌照，當場由監理人員及員警依照交通管理處罰條例第12條1項4款開單告發，罰鍰3600元並當場拔牌查扣。

另有紅牌重機車陳姓駕駛，車身貼滿可愛的「凱蒂貓」圖案，結果測出的噪音分貝並不可愛，高達103分貝，超標9分貝，被裁處罰鍰3000元。

桃園警分局針對改管猴炸街擾人行為，攜手環保局、監理單位聯合稽查取締。（翻攝畫面）

桃園環保局科長吳小萬也全程參與噪音檢測勤務，對於噪音超標違規駕駛人當場施以勸導，規勸他們務必改善，以免再次遭受處罰，強調「環、警、監聯合稽查」將持續強力執行，呼籲駕駛人切勿以身試法，以免荷包失血！

本次專案同時執行取締酒駕勤務，合計查獲3件公共危險案件，武陵所員警於22時許，在朝陽街二段某停車場前查獲林姓及李姓男子（均為22歲）正分享吸食彩虹菸，員警立即查扣抽到一半的彩虹菸，並於車內駕駛座旁發現兩支刀械（非管制刀械），兩人表示因為最近得罪人，帶刀是為了自保，全案依法移請裁處。

針對改管炸街妨害安寧行為，警方採取「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，捍衛用路人行車安全，維護市民生活環境的安寧。目前正值桃園市議會開議期間，噪音車向來是各民代關心議題，桃園市議員于北辰、黃家齊有感於攔檢噪音車勤務人員辛勞，分別帶著宵夜及飲料慰勞，感謝他們對於維護桃園市環境安寧所付出的努力！

桃園市議員黃家齊帶飲料當場慰問。（翻攝畫面）

桃園市議員于北辰準備消夜到場慰問。（翻攝畫面）

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