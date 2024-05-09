道奇球星大谷翔平遭前翻譯水原一平竊走約1700萬美元（約新台幣5.5億）隨著水原一平認罪，未曝光的案情也跟著浮上檯面，大谷曾給予水原一筆6萬美元（約新台幣195萬）的支票協助治療牙齒，沒想到水原竟把這一筆錢私吞，結帳時還是用大谷的簽帳金融卡買單，行徑相當離譜。

水原一平認罪，加州法院預計下周展開審理，銀行詐欺重罪與偽造納稅資料等罪嫌，恐讓水原面臨最高33年刑期與125萬美元的罰款，還必須全額賠償竊走的資金1697萬5010美元（約新台幣5.5億）萬美元給大谷翔平。

水原除了利用大谷的資金償還賭債，還曾經向銀行申請資金繳交汽車貸款，銀行雖透過簡訊進行驗證，但帳戶資訊已經改成水原的，因此驗證是寄到水原的手機，輕易得手。

此外，水原看牙醫的費用也由大谷支付，先從大谷手上拿到一張6萬美元的支票，將該筆款項中飽私囊，最後竟然還用大谷的簽帳金融卡結帳，一連串行徑讓檢察官忍不住批評，水原利用自己在大谷心中的地位，助長自己的不良習慣。

大谷翔平2017年底赴美後，由於不諳英文，生活大小事都必須依靠水原協助，起初並沒有出現問題，直到2021年底水原沉迷簽賭後才開始挪用資金，進而陷入巨大的詐欺風暴。