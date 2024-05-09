總統蔡英文即將卸任，對於其8年來的施政表現，最新民調顯示，有42％民眾滿意，與前總統馬英九施政8年時的調查相比，蔡比馬高出19個百分點。日本學者小笠原欣幸也針對該民調進行分析，並認為這或許是前總統陳水扁和馬英九卸任時都伴隨著政黨輪替的結果，而蔡英文卻未如此的原因。

《TVBS民調中心》昨（8）日公布的民調顯示，蔡英文8年的施政滿意度，有42％民眾滿意，若與馬英九施政8年時的23％滿意度相比，蔡英文比馬英九高出19個百分點。值得注意的事，蔡英文的滿意度也明顯高於前總統陳水扁執政八年時的13％。

對此，小笠原欣幸在臉書提到，單看任期最後的滿意度，不難發現蔡英文的支持度相當高，他認為該或許也是為何陳水扁和馬英九卸任時都伴隨著政黨輪替的結果，蔡英文卻未如此的原因之一。

小笠原欣幸也就蔡英文和馬英九滿意度的變化趨勢進行分析，發現在第一任時，馬、蔡兩人的滿意度均呈現反覆波動，沒有明顯的差異；但到第二任時，與馬英九的滿意度呈現斷崖式下跌相較，蔡英文的滿意度卻有顯著提升。此外，小笠原欣幸說陳水扁在第二任的滿意度也呈現大幅下滑，此後再未能恢復。

綜合上述分析，小笠原欣幸直言，在李登輝之後的陳水扁、馬英九、蔡英文三位總統中，蔡英文的表現最為成功。

上述民調訪問時間113年4月25日至5月6日晚間18：30 - 22：00，調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問，有效樣本1020位（市話514、手機506）20歲以上台灣民眾，抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內，經費來源為TVBS。