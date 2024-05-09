台灣人講話超愛連音，一名網友分享，阿嬤去超商繳費後，逢人就問「為啥店員都叫客人『鳥』」，後來才知是店員講話連音，把「你好」說得含糊不清，聽起來和鳥的發音很像，才鬧出笑話，引起網友討論，一位網友更直接列出5大常見連音，讓不少人嘆為觀止，直呼「長知識了」。

一名網友日前在Dcard上發文分享，某天阿嬤去超商繳帳單，回來狂問「為什麼超商店員都叫客人『鳥』」，讓家人們聽了一頭霧水，後來才知道，原來是超商店員講話很快又黏在一起，因此和客人打招呼的「你好」，連音成了「鳥」。

貼文引起網友討論，一位網友列出5個常見的「台式連音」，第一個「歡迎光臨，這邊請」變「緩光臨，這恩請」；第二個「你好，需要什麼？」變成「鳥，蕭什麼」；第三個「不好意思，幫你上菜喔」改為「報思，幫恩上菜喔」；第四個「今天的餐點到齊囉」則是「尖的餐點到齊囉」；最後「謝謝光臨」變成「寫光您」。

不少網友笑歪直呼，台灣人連音沒極限，不能嘴巴張開好好講話。「太真實了」、「看到笑歪，長知識了」、「每次聽到都會懷疑自己的耳朵」。