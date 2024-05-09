民眾黨主席柯文哲近期陷入京華城、北士科等爭議，但民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，遭質疑是為了轉移焦點；對此，民進黨立院黨團表示，確實如此，柯文哲就是轉移焦點，柯應該嚴正回應對於弊案的問題，柯文哲沒有一個案子講得清楚。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，柯文哲的說法反反覆覆，是嚴重失職，還可能有圖利問題，呼籲柯文哲不要施加壓力給執政黨，這是政治的鬧劇，他們要去民進黨中央抗議，他們的論點是否經得起檢驗，社會自有公評。